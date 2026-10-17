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Çorum'da özel gereksinimli öğrenciler için mesleki eğitim toplantısı gerçekleştirildi

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Çorum'da Karadeniz MÖZEM'in düzenlediği iş birliği toplantısında özel gereksinimli öğrencilerin mesleki eğitimi ve istihdamı ele alındı. Toplantıda eğitimden iş hayatına geçiş, işletmelerle iş birliği ve gerçek iş ortamında deneyim konuları görüşüldü.

Çorum'da, Karadeniz Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi (Karadeniz MÖZEM) tarafından Kapsayıcı Mesleki Eğitim Bağlamında MÖZEM İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda özel gereksinimli öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, iş hayatına katılımlarının desteklenmesi ve eğitimden istihdama geçiş süreçlerinin güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantıda ayrıca, mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi, işletmelerle iş birliklerinin artırılması, öğrencilerin gerçek iş ortamlarında deneyim kazanmaları ve istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aslıhan İlhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Bakanlık ve UNICEF temsilcileri, akademisyenler, İŞKUR, ticaret ve esnaf odaları, belediye, üniversite ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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