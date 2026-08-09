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Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İ.Ü. (16) idaresindeki 19 AGH 678 plakalı motosiklet ile M.K'nin (26) kullandığı 06 AFU 499 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki yabancı plakalı cipe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Ç.Ç. (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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