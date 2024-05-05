Çorum'da otomobilin çarpması sonucu anne ve oğlu yaralandı

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve 8 yaşındaki oğlu, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 HK 502 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Kulaksız Sokak'a döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A. (37) ve oğlu A.A'ya (8) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.