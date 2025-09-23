Haberler

Çorum'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ayşe S. yönetimindeki 01 AIV 609 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda, Adem S. idaresindeki 19 ADH 924 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ayşe S. ile aynı araçta bulunan Muhammed S, Sevda Huma S. ve Hilal E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
