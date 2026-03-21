Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Çorum'da meydana gelen kazada bir otomobil ile cip çarpıştı. Olayda toplam 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Murathan Y. idaresindeki 19 ABL 594 plakalı otomobil ile Özcan B'nin kullandığı 35 BFT 590 plakalı cip, Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte cipte bulunan Rıza B, Emine B, Zehra B. ile Dilek A. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk