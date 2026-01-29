Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tahsin K. idaresindeki otomobil ile motokuryelik yapan Enes S. arasında kaza meydana geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tahsin K. (26) idaresindeki 19 AT 383 plakalı otomobil ile motokuryelik yapan Enes S'nin (20) kullandığı 19 AGD 388 plakalı motosiklet, Buharaevler Mahallesi Binevler Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel