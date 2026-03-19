Haberler

Takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobil takla attı. 63 yaşındaki sürücü Orhan Aykaç, hastanede yaşamını yitirdi.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpıp, takla attığı kazada ağır yaralanan sürücü Orhan Aykaç, kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Alaca kara yolunda meydana geldi. Orhan Aykaç'ın (63) kontrolünü yitirdiği 19 KF 350 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Orhan Aykaç ile araçtaki Burakcan A. (16) ve Ramazan A. (77) yaralandı. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Aykaç, daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Aykaç, bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

