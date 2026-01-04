Çorum'da yol kenarındaki toprak zemine çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde, yol kenarındaki toprak zemine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şule K. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Hacıbayram köyü yakınlarında yoldan çıkarak kenardaki toprak zemine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
