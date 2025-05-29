Çorum'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güven A. idaresindeki 06 BE 6495 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sancar A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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