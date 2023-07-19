Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

?Kaza, sabah saatlerinde Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Osman Tuncel'in (32) kullandığı 19 TS 219 plakalı otomobil ile Şerafettin Özbilir (68) yönetimindeki 19 HF 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şerafettin Özbilir, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özbilir, Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü, yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürdürüyor.