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Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eyüp Ö. idaresindeki 81 AAZ 203 plakalı otomobil, Sungurlu- Çorum kara yolunun 7. kilometresinde Bayram E'nin kullandığı 54 AIR 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Eyüp Ö. ile araçta bulunan Nurcan B. ve diğer araçta bulunan Melike E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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