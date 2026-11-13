Çorum'da otomobil direğe ve ağaca çarptı; alkollü sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı

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Çorum'da otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarptığı kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. E.İ.G'nin (26) hakimiyetini yitirdiği 19 FB 979 plakalı otomobili, yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada E.İ.G. ile yanında bulunan A.K. (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.İ.G.'nin 1,50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı