Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erdi Ç. idaresindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halindeyken Elicek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Yusuf Ç, Yadigar S, Esmanur S. ve Elvan Ç. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel