Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Oğuz A. (25) idaresindeki 19 ACE 646 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Gecek köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan Ç. (24), Barış A. (17), Serkan A. (21) ve Tarık K. (26) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.