Çorum'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, 19 KZ 742 plakalı otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KZ 742 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.