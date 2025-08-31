Çorum'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, 19 KZ 742 plakalı otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KZ 742 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel