Çorum'da çeltik tarlasına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil çeltik tarlasına devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Salih A. idaresindeki 06 FY 0703 plakalı otomobil, Girinoğlan köyü Kavşak Çayı mevkisinde yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emircan Bardak