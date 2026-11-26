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Çorum'da oto lastikçi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki oto lastik dükkanı bulunan Y.D'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, bacağına kurşun isabet eden iş yeri sahibi Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince iş yerinde yapılan çalışmada çok sayıda boş tabanca kovanı bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, aynı iş yerine dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Kaynak: AA