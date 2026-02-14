Haberler

Çorum'da iş yerine silahlı saldırı kamerada

Çorum'da iş yerine silahlı saldırı kamerada
Güncelleme:
Çorum'da motosikletli iki kişi tarafından bir oto galeri işyerine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinin camları kırıldı ve araçlar zarar gördü. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

ÇORUM'da Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, E.U.'ya ait iş yerinin önüne geldi. Bu kişilerden biri, pompalı tüfekle iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, çok sayıda araç ise zarar gördü. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
