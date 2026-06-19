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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan otel işletmecisi yaralandı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan otel işletmecisi yaralandı
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Çorum'da bir otelin önüne gelen 2 şüpheli, işletme sahibi K.K.'ye tabancayla ateş açtı. Yaralanan K.K. hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da silahlı saldırı düzenlenen otel işletmecisi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelin önüne gelen 2 şüpheli, işletme sahibi K.K'ye (44) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

K.K, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede, cadde ve kaldırımda çok sayıda boş mermi kovanı tespit edildi, otelin camlarına da mermi isabet ettiği belirlendi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı otelin karşısındaki çocuk parkında bir ağacın altına atılmış halde buldu.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
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