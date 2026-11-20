ÇORUM'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 06 DBA 762 plakalı otomobil ile E.Ö. idaresindeki 34 EUK 359 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.C.K., T.Y. ve Y.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki özel hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, trafik levhası ve sinyalizasyon direğini devirip kaldırıma çıktı. Her 2 otomobilde de büyük çapta zarar meydana geldi. Kaza nedeniyle Osmancık istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı