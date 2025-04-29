Çorum'da Okul Servisi Balkon Camına Çarptı: 2 Öğrenci Yaralı
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir okul servisi, kontrolden çıkarak bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 17 yaşındaki iki öğrenci hafif yaralandı.
Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.
Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.