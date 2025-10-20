Haberler

Çorum'da Oğul, Tartıştığı Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu

Çorum'da bir gecekondu da meydana gelen olayda, M.Y. isimli kişi babası Yılmaz Yaşar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından M.Y. kaçarken, polis geniş çaplı bir arama başlattı.

ÇORUM'da M.Y., (37) pompalı tüfekle tartıştığı babası Yılmaz Yaşar'ı vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5'inci Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Evden silah sesi duyan komşuları polisi aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Yaşar'ın oğlu M.Y.'nin şüpheli olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan M.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öldürülen Yılmaz Yaşar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

