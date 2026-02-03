Haberler

Alaca KYK Yurdu'nda tam buğday ekmeği uygulaması başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında, Alaca'daki KYK yurduna tam buğday ekmeği verilmeye başlandı. Uygulama ile öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası kapsamında, Çorum'un Alaca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere öğünlerde tam buğday ekmeği verilmeye başlandı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tam buğday ekmeğinin lif oranının yüksek olması ve besin değeri açısından zengin olması nedeniyle öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinde beyaz ekmeğin yanı sıra tam buğday ekmeği de verileceği bildirildi.

Uygulamayla, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar! Ölü ve yaralılar var
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı