Alaca KYK Yurdu'nda tam buğday ekmeği uygulaması başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası kapsamında, Çorum'un Alaca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere öğünlerde tam buğday ekmeği verilmeye başlandı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tam buğday ekmeğinin lif oranının yüksek olması ve besin değeri açısından zengin olması nedeniyle öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinde beyaz ekmeğin yanı sıra tam buğday ekmeği de verileceği bildirildi.

Uygulamayla, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.