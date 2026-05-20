Çorum'da "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" paneli düzenlendi

Çorum'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen panelde, eleştirel okuma ve yazma becerileri geliştirilerek geleceğin yazarları yetiştirilmesi hedeflendi.

Çorum'da lise öğrencilerine yönelik "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi" kapsamında panel düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini geliştirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve doğru yazma stratejileriyle geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen panel, iki oturum halinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, panelin açılışında yaptığı konuşmada, okumanın bireyin düşünme, sorgulama ve kendisini geliştirme sürecinde önemli olduğunu anlattı.

"Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi"nin öğrencileri yalnızca akademik başarıya değil, hayata da hazırlayan önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Çağlar, okuyan, düşünen, araştıran ve üreten gençliğin ülkenin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Panelin ilk oturumunda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Siyasetname, Utopia, Hükümdar, Devlet, El-Medinetü'l-Fazıla adlı eserler üzerine yaptıkları eleştirel okuma çalışmaları doğrultusunda hazırladıkları bildirileri katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumda ise fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler sunum gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Türk destanları üzerine yürüttükleri eleştirel okuma ve analiz çalışmalarından hareketle hazırladıkları akademik içerikli bildirileri sundu.

Sunumlarda, Oğuz Kağan Destanı ile Ergenekon Destanı gibi kültürel miras ele alındı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
