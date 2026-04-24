Çorum'da öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenledi

Çorum Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesinde, "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" dolayısıyla öğrenciler okul bahçesinde bir araya gelerek, okuma etkinliği gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, onur kurulu koordinesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "bütüncül eğitim" yaklaşımı ve "köklerden geleceğe" vizyonu doğrultusunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin okul bahçesinde kitap okuduğu belirtildi.

Etkinliğin eğitimi sınıf duvarlarının ötesine taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu etkinlikte gençlerimizin dijital mecraların karmaşasından uzaklaşarak, medeniyetimizin kadim değerleri ve kitapların rehberliğinde zihinsel bir derinliğe ulaşmaları hedeflendi." ifadesine yer verildi.