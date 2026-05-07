Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 kişi tutuklandı

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk dört ayında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 220 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 46 bin 213 uyuşturucu hap, 1369 gram uyuşturucu madde, 183 gram uyuşturucu ham maddesi, 23 gram kenevir tohumu, 3 elektronik hassas terazi, 33 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 511 mermi, 2 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.