Haberler

Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği narkotik operasyonlarında 29 şüpheli tutuklanırken, 220 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk dört ayında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 220 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 46 bin 213 uyuşturucu hap, 1369 gram uyuşturucu madde, 183 gram uyuşturucu ham maddesi, 23 gram kenevir tohumu, 3 elektronik hassas terazi, 33 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 511 mermi, 2 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor

Eşi iddiaları doğruladı! CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!

Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba