Çorum'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen muhtarlar toplantısı Oğuzlar ilçesinde yapıldı.

Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Oğuzlar Kaymakam Vekili Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurum temsilcileri, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarlar ise köyleriyle ilgili taleplerini aktardı.