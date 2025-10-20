Çorum'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorum Valiliği ev sahipliğinde "Muhtarlar Buluşması" programı düzenlendi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin en güçlü halkalarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların sadece idari görevli değil, aynı zamanda toplumun vicdanı ve sesi olduğunu dile getiren Çalgan, "Sizler, vatandaşlarımızın kapısını ilk çaldığı, derdini ilk anlattığı, ilk çözüm beklediği kişilersiniz. Devletin şefkat elini vatandaşımıza uzatan, adaletin ve güvenin teminatı olan temsilcilersiniz." ifadelerini kullandı.

Görevi başında hayatını kaybeden tüm muhtarları rahmetle andığını belirten Çalgan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, protokol üyeleri ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.