Çorum'da motosikletle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahar 14. Sokak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 19 AEA 928 plakalı motosiklet ile O.K'nin kullandığı 06 BFU 031 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahar 14. Sokak'ta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA