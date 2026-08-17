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Çorum'da motokurye kaldırıma çarptı: Ağır yaralandı

Çorum'da motokurye kaldırıma çarptı: Ağır yaralandı
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Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan motokurye ağır yaralandı.

Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan motokurye ağır yaralandı.

Bir şirkette kurye olarak çalışan U.Ö. (27) idaresindeki 19 UN 017 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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