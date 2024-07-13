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Çorum'da motosiklet kazası: Karı koca yaralandı

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Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında karı koca yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çift, tedavi altına alındı.

Çorum'un Bayat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan karı koca, hastanede tedavi altına alındı.

S.K. idaresindeki motosiklet, Muharrem Uysal Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ve eşi A.K, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Bayat Çorum Yaşam Güncel Haberler

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