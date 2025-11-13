Haberler

Çorum'da Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi. Minibüs sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü jandarma tarafından yakalandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Cemil K. (43) idaresindeki 19 ABN 391 plakalı minibüs, Dodurga-Alpagut kara yolu Tutuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen T.T'nin kullandığı 19 ED 517 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından kullandığı araçla olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalandı.

İncelemede, sürücü belgesi olmadığı belirlenen T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsü ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
