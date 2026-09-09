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Çorum’da minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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ÇORUM’un Alaca ilçesinde minibüs ile çarpışan traktörünün sürücüsü Hüseyin Mercan, hayatını kaybetti.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde minibüs ile çarpışan traktörünün sürücüsü Hüseyin Mercan, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü A.E. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Alaca- Çorum kara yolu Babaoğlu köyü kavşağında meydana geldi. A.E. yönetimindeki 06 BCM 869 plakalı minibüs, Hüseyin Mercan idaresindeki traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Mercan'ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü A.E. ise ambulans ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Mercan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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