Çorum'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Çorum'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çöplü Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde bulunan metruk evin yandığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

