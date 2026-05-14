Çorum'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı" düzenlendi

Çorum'da Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen fuarda meslek lisesi öğrencileri, okullarında yaptıkları ürünleri ve bölümlerini tanıttı.

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, burada yaptığı konuşmada, fuarın gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri açısından bir avantaj olduğunu söyledi.

Mercan, "Fuarda gençlerimizin geleceğin meslekleriyle tanışmaları, sanayiciliğin ve sanayinin eğitimle bütünleşmesi noktasında çok önemli." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli de mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin geleceğinde stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Mesleki eğitim anlayışının bilgiyi üretime, emeği değere dönüştürdüğü dile getiren Nedirli, "Meslek liselerimiz artık sadece diploma veren değil düşünen, tasarlayan, uygulayan, çözüm üreten ve hayata hazır bireyler yetiştiren eğitim kurumlarıdır." diye konuştu.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise il genelinde 23 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 7 çok programlı Anadolu lisesi ve 8 mesleki eğitim merkezi (MESEM) olmak üzere toplam 38 mesleki ve teknik eğitim kurumu bulduğunu anlattı.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 5 bin 317, MESEM'lerde ise 3 bin 286 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Çağlar, şunları kaydetti:

"Bugün fuar alanımızda merkezdeki 13 meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezimiz yer almaktadır. Öğrencilerimizin teknoloji, üretim, gastronomi, robotik ve kültürel alanlardaki çalışmaları sizlerle buluşacaktır. Ayrıca ortaokul öğrencilerimizi fuar alanımızı ziyaret ederek mesleki eğitimi yerinde tanımalarını hedeflemekteyiz."

Konuşmaların ardından 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi, Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise "Ahilik pabuç atma" draması ve kuşak bağlama töreni gerçekleştirildi.

Ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, stantları gezdi.