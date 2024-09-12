Çorum'da mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan bir köpeği kurtardı. Köpek, sağlık kontrolü için veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü.
Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Örencik köyü yakınlarındaki kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Uygun ekipmanlarla 50 metre yüksekliğindeki kayalığa tırmanan ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Halat yardımıyla aşağı indirilen köpek, Çorum Belediyesi veteriner hekimlerince ilk muayenesi yapıldıktan sonra sağlık kontrolü için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
Su ve mama verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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