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Çorum'da "Maarifin Kalbinde Ses Yarışması" finali yapıldı

Çorum'da 'Maarifin Kalbinde Ses Yarışması' finali yapıldı
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ses Yarışması' finali, 24 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada öğrenciler türküler seslendirirken, Meliha Bezaz birinci, Zeynep Belis Kara ikinci, Duygu Doğanay üçüncü oldu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ses Yarışması" finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen yarışma ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi, estetik duyarlılıklarının geliştirilmesi, kültürel değerlere bağ kurmaları ve öz güven kazanmaları amaçlandı.

Devlet Tiyatrosu Salonu'nda 24 ortaokuldan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, milli kültürün önemli unsurlarından olan türküler icra edildi. Öğrenciler, sergiledikleri performanslarla hem sanatsal birikimlerini ortaya koydu hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu.

Yapılan yarışmada Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu öğrencisi Meliha Bezaz birinci, Doğa Koleji öğrencisi Zeynep Belis Kara ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Duygu Doğanay ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeler verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
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