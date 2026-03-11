Haberler

Çorum'da lastikçi dükkanının kundaklama anı kamerada

Güncelleme:
Çorum'da bir lastikçi dükkanında çıkan yangın, güvenlik kameralarına yansıyan bir saldırı sonucu gerçekleşti. Görüntülerde, bir kişi yanıcı madde dökerek dükkanı ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ÇORUM'da sanayi sitesinde bulunan Hacı S.'ye ait lastikçi dükkanında çıkan yangının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin iş yerinin önüne gelerek yanıcı madde döküp dükkanı ateşe verdiği ve hızla uzaklaştığı görüldü.

Yangın, 7 Mart Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 13'üncü Cadde'deki lastik dükkanında meydana geldi. Hacı S.'ye ait dükkanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Dükkanın boş olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde ise zarar meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kayıtlarda; kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin dükkanın önüne geldiği, yanında getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine dökerek ateşe verdiği ve ardından hızla bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye yer aldı. Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
