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Çorum'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Çorum'da bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, daireye itfaiye merdiveniyle girerek 52 yaşındaki Efgan Bahri Esgin'i hayatını kaybetmiş halde buldu. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'da apartmandan yayılan kötü koku üzerine girilen evde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ikinci katındaki daireden yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine daireye itfaiye merdiveniyle pencereden giren ekipler, ev sahibi Efgan Bahri Esgin'i (52) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Esgin'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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