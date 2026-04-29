Haberler

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri haber alamadığı 86 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede dün Samudun Tepe mevkisindeki bağ evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sağlam için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri, Sağlam'ın son görüldüğü Samudun Tepe mevkisinde arama çalışması başlattı.

Cep telefonu kullanmadığı belirlenen Sağlam'ın bulunması için arazide çalışmalar sürüyor. Arama çalışmaları kapsamında arazi dronla havadan da taranıyor.

Öte yandan Sağlam'ın alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

