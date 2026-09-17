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Çorum'da kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

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Çorum'da, kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Ş. tutuklandı.

Çorum'da, kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Ş. tutuklandı.

Ömerbey köyünde 15 Eylül'de yeğeni Mertcan Ş. ile kavga eden İhsan Ş.'nin tüfekle ateş açması sonucu Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Atakan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mertcan Ş.'nin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan İhsan Ş.'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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