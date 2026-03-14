Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

ÇORUM'da kavga ettiği Sinan Ç. tarafından tabancayla ayaklarından vurulan Rıfat K., yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çepni Mahallesi sanayi sitesi Çelik 8'inci Sokak'ta meydana geldi. Sanayi esnafı Sinan Ç. ile Rıfat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışman kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Ç., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Rfıfak K.'ya ateş açtı. Ayağına isabet kurşunla yaralanan Rıfat K., yere yığıldı. Sinan Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Rıfat K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı