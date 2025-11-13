Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir kişi sokak ortasında tartıştığı baba ile oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba ile oğlu hayatını kaybederken, saldırgan ise gözaltına alındı.
- Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Sinan A. tarafından bıçaklanan Sadettin Karanfil ve oğlu Engin Karanfil öldü.
- Baba ve oğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
- Şüpheli Sinan A. polis tarafından gözaltına alındı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan baba ve oğlu, hayatını kaybetti.
BABA İLE OĞLUNU BIÇAKLADI
Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında Cumhuriyet Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlu, Sinan A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOLDA CAN VERDİLER
Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şüpheli Sinan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.