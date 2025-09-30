Haberler

Çorum'da Kardeş Okul Projesi Kapsamında Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Çorum'da Kardeş Okul Projesi Kapsamında Kırtasiye Yardımı Yapıldı
Çorum Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, hayırseverlerin katkısıyla temin edilen kırtasiye malzemelerini Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ulaştırdı. Proje, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Çorum Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunca hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen kırtasiye malzemeleri, Kardeş Okul Projesi kapsamında Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Duran ile Kargı İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, kırtasiye malzemelerini teslim etti.

Çağlar, AA muhabirine, projenin Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında kardeş okul seçilen okulların birbirlerine destek olduklarını belirten Çağlar, "Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ile Kargı İmam Hatip Ortaokulu'nu kardeş okul ilan ettik. Hayırseverler ile çalışarak Kargı'daki okulumuza hediyeler hazırladılar. Bizler de bugün bu hediyeleri vermek için geldik." dedi.

Çağlar, daha sonra Kargı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Kaya ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
