Çorum'da karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki Sefa ve 55 yaşındaki Zehra Dökücü hastanede tedavi altına alındı. Olay, evde baygın halde bulunan çiftin ihbarı ile ortaya çıktı.

Çorum'un Alaca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Denizhan Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan anne ve babasından haber alamayan kişi, kontrol etmek için gittiği evde babası Sefa (75) ve annesi Zehra Dökücü'yü (55) baygın halde buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çift, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
