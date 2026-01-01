Haberler

Çorum'da vatandaşlar karın tadını kartopu oynayarak çıkardı
Çorum'da yoğun kar yağışının ardından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi'nde kartopu oynayıp kızakla kaydı. Belediye Başkanı, tatil talebinde bulundu ve etkinlikte vatandaşlarla birlikte vakit geçirdi.

Çorum'da vatandaşlar, karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından vatandaşları Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi'ne davet etti.

Belediyeye ait araçlarla Hürriyet Meydanı'ndan kamp alanına taşınan vatandaşlar, burada kartopu oynadı, kızaklarla kaydı.

Katılımcılara burada çay, çorba ve salep ikram edildi.

Belediye Başkanı Aşgın da kamp merkezinde vatandaşlarla kartopu oynadı, kızakla kaydı.

Aşgın, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan ile yaptığı görüntülü görüşmede, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilmesi yönünde talepte bulunduğunu iletti.

Vali Çalgan da "Umumi arzu üzerine okullara yarın, 1 gün ara veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
