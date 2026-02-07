Haberler

Çorum'da kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Çorum'da bir kamyonetin park halindeki araçlara çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kamyonet, minibüse çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Yaralanan olmadı, minibüs sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

U.C. yönetimindeki 19 LD 720 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan kamyonet, düğün eğlencesi düzenlenen bir apartmanın önünde park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar da park halindeki 3 araca daha zarar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen minibüs sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
