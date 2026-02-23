Haberler

Büyükbaş yüklü kamyonet devrildi; 3 yaralı

Büyükbaş yüklü kamyonet devrildi; 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde büyükbaş yüklü bir kamyonet, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçtaki besi danaları yara almadan kurtuldu.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde büyükbaş yüklü kamyonetin aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Avni Çelik Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Necati D. yönetimindeki 58 ABD 815 plakalı büyükbaş yüklü kamyonet, kontrolden çıktı. Refüje çıkan kamyonet, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada Necati D. ile araçta bulunan Ahmet G. ve Yasin D. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 3 besi danası, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku