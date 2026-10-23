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Çorum'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1080 litre içki bulundu

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Çorum'da kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde 1080 litre el yapımı fermente alkollü içki, 84 litre distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Çorum'da kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreste yapılan aramada 1080 litre el yapımı fermente alkollü içki, 84 litre satışa hazır distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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