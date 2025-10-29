Çorum'da Jandarma Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
Çorum'un Laçin ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde yaptıkları yol kontrolünde 187 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum-Laçin kara yolundaki uygulama noktasında 34 JU 2478 plakalı otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada 187 bin 217 uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki N.U. ve U.A. gözaltına alınarak, işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel